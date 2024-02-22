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Минобороны Италии предупредило о риске нападения со стороны России

Глава Минобороны Италии Роблес заявила о риске нападения на НАТО со стороны РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Существует реальный риск того, что российская армия нападет на одну из стран Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявила глава минобороны Италии Маргарита Роблес, слова которой передает агентство EFE.

«Ситуация действительно очень тревожная», к чему добавляется возможность возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, что Европа рассматривает как «большую проблему», — сказала она.

22 февраля стало известно, что около половины (47%) жителей Польши опасаются «нападения» России на Польшу.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что планы НАТО по координации поставок оружия Украине демонстрируют прямое вовлечение блока в конфликт.

До этого экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы России одержали победу не только над Вооруженными силами Украины, но и над силами НАТО, которые оказывают серьезную поддержку украинским войскам.

Ранее сообщалось, что НАТО потребовало от Украины предоставить список целей на территории России.

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