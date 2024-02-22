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В ДНР заявили, что украинские бойцы добивали раненых наемников в Авдеевке

Советник главы ДНР: ВСУ добивали раненых наемников при отходе из Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из донецкого города Авдеевки добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть населенный пункт. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он рассказал, что российские военные нашли в Авдеевке тела иностранных граждан. При этом у большинства их них были минно-взрывные травмы, уточнил источник агентства.

«Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов», — сказал Кимаковский.

По словам советника главы региона, наемников обнаружили на окраине города в направлении поселка Ласточкино. Подобное расположение тел исключает возможность того, что иностранные граждане были ранены во время ближнего боя с солдатами Вооруженных сил РФ.

«Видно, что [ВСУ] уходили, а эти [наемники] дальше сами не смогли. С ними просто не стали возиться <...>. Расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену», — подчеркнул Кимаковский.

Тем не менее принадлежность тел иностранным наемникам подтвердили благодаря найденным в их вещах шевронам и жетонам, пояснил советник главы ДНР. Он уточнил, что в целом украинские бойцы оставили «довольно много» раненых наемников на поле боя.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об иностранных наемниках в рядах армии страны.

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