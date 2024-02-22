В минобороны Белоруссии заявили о подготовке Запада к боевым действиям

Западные страны проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к вооруженному конфликту. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям», — сказал он.

Глава военного ведомства уточнил, что Минск хорошо понимает, против кого западные государства намерены вести боевые действия. При этом подготовка США и их союзников к такому развитию событий, в том числе заключается в попытках организовать воздушную разведку на территории Белоруссии.

По словам Хренина, речь идет сразу о всех видах разведки. Власти республики каждый день фиксируют от пяти до девяти вылетов западной авиации, включая пилотируемые самолеты и беспилотные аппараты.

«Космическая разведка, мы тоже видим, как они <...> проявляют активный интерес к нашим военным городкам, базам», — подчеркнул министр.

20 февраля председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил о беспрецедентном уровне всех видов разведки против республики. Он отметил, что в настоящее время в Польше и прибалтийских странах реализуются программы по оборудованию возможного театра военных действий.

Ранее в минобороны Белоруссии обвинили страны Запада в подготовке «освободительной армии».