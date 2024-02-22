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На Украине объявлена воздушная тревога в нескольких регионах

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Данные об этом появились на официальном ресурсе по оповещению населения.

По данным сервиса, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Сообщения о тревоге сработали в 10:07 (11:07 мск) и в течение минуты охватили все регионы.

Также сирены работали в подконтрольных Украине районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В городе Херсоне прозвучали взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры.

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