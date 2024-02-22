Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении Украиной войск на границе двух стран

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку численностью около 112-114 тысяч человек.

По его словам, из этого количества военных для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч.

При этом Хренин подчеркнул, что сложившая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил страны на границе.

16 февраля Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии заявил, что Служба безопасности Украины организовала заброску диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику, ее участников задержали.

20 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бенефициары конфликта на Украине не хотят его останавливать из-за того, что они получают от страданий украинцев баснословные доходы.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.