Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова предположил, что сына «убрали»

Отец убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположил, что сына «могли убрать» украинцы. Его слова передает RT.

Он подчеркнул, что предателей не будет уважать ни одна из сторон конфликта: ни враги, ни свои. Мужчина уверен, таких людей «убирают» рано или поздно.

«Если человек предал страну, в которой родился, свою мать, можно сказать. Поэтому они же, наверное, сами убрали его», — сказал отец Кузьминова.

Он предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую завербовали за границей. По словам мужчины, вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, не поясняется.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курсе и перелетел на нем в Харьковскую область. По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

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