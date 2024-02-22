Газета.Ru в Telegram

Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова предположил, что сына «убрали»

Отец убитого перебежчика Кузьминова заявил, что его сына могли «убрать» украинцы

close
100%
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Отец убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположил, что сына «могли убрать» украинцы. Его слова передает RT.

Он подчеркнул, что предателей не будет уважать ни одна из сторон конфликта: ни враги, ни свои. Мужчина уверен, таких людей «убирают» рано или поздно.

«Если человек предал страну, в которой родился, свою мать, можно сказать. Поэтому они же, наверное, сами убрали его», — сказал отец Кузьминова.

Он предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую завербовали за границей. По словам мужчины, вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, не поясняется.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курсе и перелетел на нем в Харьковскую область. По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами