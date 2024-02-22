Медведев рассказал, можно ли «простить» военнослужащих ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не причастны к преступлениям против человечности, могут быть прощены после окончания специальной военной операции. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

Политик напомнил, что по окончании Второй мировой войны перед судом предстали руководители фашистской Германии, активисты НСДАП, СС, партийно-политический аппарат, но абсолютное большинство немецких солдат вернулись домой.

«Им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен», — высказал свое мнение Медведев.

В этом же интервью Медведев рассказал, как поступить с жителями новых регионов, которые получили российские паспорта, но до сих пор ожидают украинские танки.

Ранее Медведев заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны за защиту Отечества.