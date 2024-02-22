В Британии сообщили о новом нападении на судно у Йемена

Военно-морские силы Британии заявили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно сообщению UKMTO, инцидент произошел в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена. Уточняется, что власти проводят расследование.

«Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», — заявили в центре.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

Ранее Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе.