Под Новой Каховкой два человека ранены при атаке украинского БПЛА на автобус

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что под Новой Каховкой при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранены водитель маршрутного автобуса и пассажирка.

Согласно сообщению главы региона, на дороге Новая Каховка — Тополевка украинские военные направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Губернатор уточнил, что водителю удалось сманеврировать и в итоге взрыв произошел снаружи.

«Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок. Водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу», — написал Сальдо.

По данным главы региона, за сутки украинские войска выпустили 50 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра. В частности, были обстреляны Алёшки, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка, Обрывка.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в в ночь на 22 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеские объекты над двумя российским регионами.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Осколки снарядов в одном из частных домов повредили хозяйственную постройку и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.