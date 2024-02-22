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На Украине выдали лицензию на лечение военных наркотическими веществами

На Украине выдали лицензию на лечение наркотиками в боевых условиях

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Alina Smutko/Reuters

На Украине выдали первую лицензию, позволяющую лечить военнослужащих с помощью наркотических веществ в полевых условиях на догоспитальном этапе. Об этом сообщается на сайте Минобороны (МО) Украины.

Уточняется, что решение о выдаче лицензии прописано в меморандуме о партнерстве и сотрудничестве, подписанном замглавы МО Украины Наталией Калмыковой и председателем Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романом Исаенко.

По словам Калмыковой, которую цитирует пресс-служба оборонного ведомства, лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими веществами и прекурсорами была выдана на прошлой неделе.

В январе издание The Economist писало, что в правительственном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность лечения военных наркотиками-психоделиками.

15 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

21 декабря 2023 года парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении.

Позднее партия Юлии Тимошенко «Батькiвщина» внесла в Верховную раду проект об отмене легализации медицинского каннабиса. В пояснительной записке к постановлению говорилось, что принятие соответствующего закона сопровождалось многочисленными нарушениями установленной законом процедуры рассмотрения и голосования. В частности, при принятии законопроекта в Раде находилось недостаточное число депутатов для принятия закона.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.

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