Вернувшегося с СВО бойца не впустили в клуб и предложили «пройти за угол»

Приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) солдата не впустили в два нижегородских клуба. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

В новостном сюжете рассказывается, что сразу после прибытия в город мужчина с женой и друзьями решили посетить один из городских клубов. Военнослужащий не успел переодеться из военной формы, поскольку компания отправилась туда сразу после встречи на вокзале. Из-за этого в заведении отказались пропускать мужчину, сославшись на распоряжение администрации.

Затем компания решила отправиться в соседнее заведение, однако там также отказались впустить бойца в форме.

Как рассказал сам военнослужащий, на вопрос, почему он не может занять свободный столик, ему предложили объяснить это за углом.

«Я горжусь своей формой. Как я могу снять ее?» — сказал участник СВО.

Он подчеркнул, что у охранников клубов нет оснований запрещать находиться в помещениях в военной форме.

До этого в Нижневартовске военного назвали «рекламщиком СВО» и отказались пустить в бар.

В марте 2023 года в Саратове суд принял решение оштрафовать ООО «Быки», которому принадлежит бар, отказавший в обслуживании военнослужащему в форме.

Ранее в Ставропольском крае избили участника СВО и его друга.