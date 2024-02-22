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Американского моряка заподозрили в шпионаже

USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США подозревают в шпионаже

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Efrem Lukatsky/AP

Моряк Военно-морских сил США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, получил обвинения в шпионаже. Об этом сообщил портал USNI News со ссылкой на документы.

По данным портала, моряка подозревают в неправильном обращении с секретными документами и информацией. В частности, его обвиняют в передаче информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах.

Уточняется, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

В начале февраля бывший программист ЦРУ и информатор WikiLeaks Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам тюремного заключения в США за несколько преступлений, включая шпионаж, хранение детской порнографии и неуважение к суду.

21 февраля газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена планирует инвестировать миллиарды долларов в производство грузовых кранов на территории страны. По данным издания, это связано с опасениями, что использование кранов китайского производства с передовым программным обеспечением во многих американских портах несет потенциальную угрозу национальной безопасности.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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