Американского моряка заподозрили в шпионаже

Моряк Военно-морских сил США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, получил обвинения в шпионаже. Об этом сообщил портал USNI News со ссылкой на документы.

По данным портала, моряка подозревают в неправильном обращении с секретными документами и информацией. В частности, его обвиняют в передаче информации сотруднику неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также в непредоставлении начальству данных об иностранных контактах.

Уточняется, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

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