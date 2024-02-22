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Над Ростовской областью сбили воздушную цель

Губернатор Голубев: средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили воздушную цель над территорией региона.

«Последствий на земле нет. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей Дона», — сказано в сообщении губернатора.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система ПВО сбила украинский дрон над территорией региона.

20 февраля министерство обороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили украинский самолет в Херсонской области. Речь идет о МиГ-29. Кроме того, в этот же день Вооруженным силам (ВС) РФ удалось перехватить семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot американского производства и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

21 февраля Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

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