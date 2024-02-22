Киев совершил серьезную ошибку, выбрав путь в НАТО. С таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью РИА Новости по случаю десятилетия государственного переворота на Украине.

«Украина, можно сказать, совершила ошибку, и очень серьезную, когда она выбрала путь в НАТО», — отметил он.

Среди других серьезных ошибок политик назвал движение Украины в сторону Европы и игнорирование Минских соглашений.

«Это примитивность, ограниченность власти, недопонимание того, что может ожидать страну и людей в рамках мирового правопорядка», — выразил свою мысль Медведчук.

Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был осуществлен вооруженной оппозицией. Парламент Украины отстранил президента Виктора Януковича от власти, а оппозиция с оружием захватила здание администрации президента.

До этого сообщалось, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.