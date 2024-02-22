В Мелитополе военная полиция обнаружила схрон с оружием и документами

Российскими военными полицейскими во время оперативных мероприятий в Мелитополе Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами и иностранными документами, сообщает РИА Новости.

По словам командир взвода батальона военной полиции с позывным «Азот», в ходе отработки оперативной информации были получены координаты заброшенного здания, в котором находился схрон. В схроне были найдены ручной гранатомет, четыре ручные гранаты Ф-1 и боеприпасы к стрелковому оружию. Кроме того, военные полицейские обнаружили медицинские книжки украинских военнослужащих и иностранный документ, предположительно, польский. Документы были переданы для изучения в соответствующие структуры.

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