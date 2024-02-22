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Власти Новой Зеландии выделят $16 Украине

Глава МИД Новой Зеландии Питерс заявил о выделении $16 млн Украине

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Depositphotos

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине и о возможном введении дополнительных санкций против российских компаний и граждан. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства было опубликовано на официальном сайте правительства.

По словам министра, новый пакет помощи на сумму 25,9 миллиона новозеландских долларов (16 миллионов долларов США) увеличит общий объем финансирования, выделенного Украине за последние два года, до более чем 100 миллионов новозеландских долларов (62 миллиона долларов США). «Это подтверждает нашу неизменную поддержку Украины и наше серьезное стремление защищать международный порядок, основанный на правилах, который отражает ценности и интересы Новой Зеландии», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что правительство рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении России, направленных на противодействие уклонению от уже действующих санкций.

Согласно заявлению министра, часть нового пакета помощи Украине будет использована следующим образом: 4 миллиона долларов на закупку оружия и боеприпасов, 4,3 миллиона долларов на гуманитарную помощь для украинских беженцев, 1,9 миллиона долларов на реконструкцию и реформы в Украине.

Кроме того, Новая Зеландия продлит пребывание своих военных инструкторов, обучающих украинских солдат в Великобритании, до июня 2025 года.

Ранее Новая Зеландия собралась выделить деньги на гуманитарную помощь палестинцам.

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