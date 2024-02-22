США нанесли четыре удара по объектам хуситов в Йемене

США атаковали четыре объекта хуситов в Йемене. Об этом сообщается на странице Сил Центрального командования США в социальной сети Twitter.

Целями ударов стали семь мобильных противокорабельных крылатых ракет и одна мобильная пусковая установка таких ракет, подготовленная к запуску в сторону Красного моря, а также дрон хуситов.

«Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов», — подчеркнули в Пентагоне.

До этого хуситы атаковали два американских корабля в Аденском заливе.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее США нанесли удар по готовившейся к запуску крылатой ракете хуситов.