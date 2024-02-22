Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины

Бюро по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) Госдепартамента США планирует закупить 31 модульный полевой лагерь для поддержки охраны украинской границы. Об этом сообщается на портале госзакупок США.

INL активно сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины, помогая им обеспечить безопасность границы.

Согласно документации, требуется 31 бытовка, помещения будут размещены в различных городах и регионах Украины, включая Львовскую и Одесскую области, а также Луцк.

Большая часть лагерей будет оборудована спальными местами для проживания, в то время как некоторые из них будут использоваться для других целей, например, в них установят раковины и душевые.

Эта инициатива призвана укрепить безопасность украинской границы и обеспечить необходимое оборудование для пограничников.

До этого сообщалось, что Львов свяжут железной дорогой с большинством стран Европы. Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Планируется создание Средиземноморского коридора с единым маршрутом, проходящим по югу Европы.

Предполагается, что составы будут двигаться со скоростью 160 км/ч и пересекать границы всего за 25 минут. Железнодорожный маршрут будет начинаться на юге Испании, пролегать через Альмерию, Гранаду и Антекеру, а заканчиваться во Львове.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.