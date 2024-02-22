В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету

Министерство экономического развития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, необходимых для заселения в гостиницы. Об этом сообщается в письменном ответе министерства на запрос первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой от партии «Справедливая Россия — За правду», пишет ТАСС.

Ранее депутат Лантратова совместно с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом обратились с подобной инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Кроме того, они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив новую статью 14.39.1 «Отказ от предоставления гостиничных услуг военнослужащему без законных оснований» и установить штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей или временное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.

«Предложение о расширении списка документов, необходимых для заселения в гостиницу, удостоверением личности военнослужащего Российской Федерации, военным билетом солдата, матроса, прапорщика, мичмана, персональной электронной картой, справкой взамен военного билета для лиц, проходящих военную службу, получило поддержку Минэкономразвития России. В настоящее время министерство разрабатывает соответствующий проект постановления правительства РФ», — говорится в ответе ведомства.

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