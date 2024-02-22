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Переданные Украине снаряды могут попасть на черный рынок

Доклад Центра Стимсона: переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на черный рынок

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Alex Brandon/AP

Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов могут попасть в руки преступников. Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона.

Речь идет в том числе о кассетных боеприпасах.

«Сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», — говорится в тексте.

Центр Стимсона отмечает, что поставленное Украине оружие имеет длительный срок хранения, который может значительно удлинить продолжительность текущего конфликта.

Исследователи считают, что эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении США даже после окончания украинского конфликта. Есть статистика, согласно которой за прекращением боевых действий следует резкое увеличение незаконных потоков оружия. Тогда у властей США возникнет еще одна проблема, требующая решений.

Аналитики указали руководству США, что, приняв решение о передаче Киеву кассетных и других видов боеприпасов, оно должно приложить все усилия для минимизации рисков для гражданского населения в долгосрочной перспективе.

Вложения в инициативы по разминированию необходимо проводить уже сейчас, говорится в докладе.

До этого стало известно, что украинские правоохранительные органы могут предоставить только примерные оценки количества вооружений, которое находится в руках населения страны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он добавил, что украинцы должны сдать вооружение, когда закончится военное положение. Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет разработка законопроекта, который урегулирует этот вопрос.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что оружие с Украины не попадает за пределы страны.

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