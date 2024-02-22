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Украинская журналистка выразила опасения, что ВСУ попадут в «клещи» в Угледаре

Украинская журналистка Кириенко: ВСУ могут попасть в «клещи» в Угледаре

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинская армия в Угледаре может попасть в «клещи», а затем повторить судьбу перешедшей под контроль российских войск Авдеевки. Об этом заявила военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко.

По словам журналистки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют попасть в «клещи» в Угледаре. Если российские войска там продвинутся, то украинская сторона может получить еще одну Авдеевку.

Кириенко отметила, что у России гораздо больше сил, поэтому фланги украинской армии не выдерживают натиска.

Журналистка обратилась к командованию оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» с призывом как можно скорее построить там вторую линию обороны.

Ранее сообщалось, что отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Взятие Авдеевки
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