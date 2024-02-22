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В бундестаге предложили на 48 часов прекратить поставки оружия Киеву

Депутат бундестага Гизи предложил на 48 часов прекратить поставки оружия Киеву

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Станислав Красильников/РИА Новости

Известный немецкий левый политик, депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Запад должен предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву. Об этом сообщает издание Spiegel.

По словам Гизи, западные страны после консультации с украинскими властями могли сказать, что прекращают на 48 часов поставки оружия на Украину в случае согласия России на 48-часовое перемирие.

Гизи отметил, что согласие Москвы на такое прекращение огня и поставок оружия откроет путь к мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

До этого официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин намерен поддерживать Украину насколько это возможно, соблюдая условия, при которых ФРГ не станет стороной конфликта.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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