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Взрывы произошли в Миргороде на северо-востоке Украины

В Миргороде произошли взрывы

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ir_khalili/X

В Полтавской области Украины в городе Миргороде произошли взрывы. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Подробностей на текущий момент нет, власти не комментировали ситуацию.

Сейчас в Полтавской, Сумской и Харьковской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

20 февраля звуки взрывов также раздались в городе Чугуев в Харьковской области Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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