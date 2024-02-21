В Совбезе оценили сложность взятия Авдеевки

Взятие под контроль Авдеевки было сложной задачей, с которой Вооруженные силы России отлично справились. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вы, наверное, все обратили внимание, ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные — и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились», — заявил Медведев.

Он также прокомментировал доклад министр обороны, генерала армии Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину. Медведев добавил, что взятие Авдеевки является крупным успехом российской армии, а его участники — герои.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество солдат во время отступления из Авдеевки.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.