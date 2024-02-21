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В Госдуме хотят ограничить иноагентам доступ в сеть

В Госдуме предложили лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями

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Depositphotos

Иностранных агентов необходимо лишить права пользоваться социальными сетями. Такое мнение телеканалу RTVI высказал член комитета Государственной думы по безопасности Андрей Альшевских.

«Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее», — заявил Альшевских.

Он добавил, что в данный момент в нижней палате российского парламента идет обсуждение данного законопроекта.

До этого музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов призвал принять в России закон, предусматривающий лишение доступа к соцсетям иноагентов.

По мнению Майданова, с принятием такого закона человек потеряет доступ к медиа и не сможет зарабатывать «в стране, которую он хает». Музыкант заявил, что поддерживает политику Китая, где «антигосударственных людей вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения».

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами.

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