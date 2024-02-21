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Стало известно о риске окружения ВСУ в Угледаре

«Страна.ua»: ВСУ рискуют попасть в окружение в Угледаре

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре рискуют оказаться в окружении, как раньше в Артемовске (Бахмуте) и Авдеевке. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного корреспондента Юлию Кириенко.

Также она сообщила, что один батальон на кураховско-марьинском направлении ВСУ находится под угрозой окружения.

«Один батальон, одной бригады может уже становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат... Потому что фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали», — сказала она.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу дал оценку решению Вооруженных сил Украины об отходе из Авдеевки. Путин сообщил, что заявление руководства ВСУ об отходе из Авдеевки было сделано по политическим соображениям, «это было бегство».

Ранее Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки.

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