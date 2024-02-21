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В Херсонской области рассказали о ситуации в Крынках

Сальдо: в Крынках продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

В селе Крынки в Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки», — написал губернатор, уточнив, что село расположено на левом берегу Днепра.

По словам Сальдо, зачистка отдельных мелких групп противника в селе продолжается. После разгрома основных сил противника, российские военные активно используют в уличных боях бронированную технику.

Накануне Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках. Он выразил благодарность морским пехотинцам гвардейской 810-й бригады и десантникам за освобождение населенного пункта.

В среду, 21 февраля, глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев счел Крынки символом бездушия президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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