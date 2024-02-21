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В правительстве Украины заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

Шмыгаль: контрнаступление ВСУ продолжается, но не приносит результатов

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается, но оно не приносит желаемых результатов. Свое заявление глава украинского правительства сделал в эфире японского телеканала NHK.

«Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны», – сказал Шмыгаль, добавив, что у ВСУ есть проблема нехватки снарядов.

При этом премьер отметил, что снарядный голод удается компенсировать за счет беспилотных летательных аппаратов, роботов и новых технологий.

Кроме того, Шмыгаль намекнул на некие разработки, которые, по его словам, покажут результаты на Черном море уже в этом году.

До этого украинский премьер назвал невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл, в каких странах готовили план контрнаступления ВСУ.

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