В правительстве Украины заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается, но оно не приносит желаемых результатов. Свое заявление глава украинского правительства сделал в эфире японского телеканала NHK.

«Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны», – сказал Шмыгаль, добавив, что у ВСУ есть проблема нехватки снарядов.

При этом премьер отметил, что снарядный голод удается компенсировать за счет беспилотных летательных аппаратов, роботов и новых технологий.

Кроме того, Шмыгаль намекнул на некие разработки, которые, по его словам, покажут результаты на Черном море уже в этом году.

До этого украинский премьер назвал невыгодным текущее положение армии страны на поле боя и отметил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл, в каких странах готовили план контрнаступления ВСУ.