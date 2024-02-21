В США заявили о растерянности ВСУ после потери Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — сказал он.

По словам эксперта, ВС России «продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту».

Он отметил, что ситуация для Украины ухудшается ежедневно: ВСУ испытывают нехватку снарядов и подготовленного кадрового состава. По этой причине, как заявил Джонсон, выделение США нового пакета помощи Киеву в размере $61 млрд никак не повлияет на положение дел на фронте.

«С каждым днем ситуация становится все хуже», — подытожил он.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины.

20 февраля глава Минобороны РФ представил подробный отчет главе государства о взятии Авдеевки. Шойгу отметил, что Генштабу ВС России удалось провести операцию по установлению контроля над городом с минимальными потерями и максимальной эффективностью.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.