Военный эксперт пояснил назначение якутских вездеходов, отправляемых в зону СВО

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Главное назначение снегоболотоходов «Бэргэн», партию которых Якутия намерена отправить для эксплуатации в зоне СВО — перевозка грузов и личного состава. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, сообщает Lenta.Ru.

Полковник пояснил, что «Бэргэн» — это специализированный бронированный автомобиль с повышенной проходимостью.

«Ничем другим он не отличается. [Он предназначен] только для перевозки личного состава и грузов», — сказал Матвийчук.

21 февраля стало известно, что Якутия направит в зону специальной военной операции снегоболотоходы «Бэргэн» производства местной компании «БэргэнМото».

Автомобили имеют зарытую кабину, на которую навешиваются бронелисты. Грузоподъемность машин превышает 1 тонну. Они обладают высокой проходимостью, проверенной в сложных условиях Якутии.

13 февраля сообщалось, что российские бронемашины «Титан» находятся на завершающих стадиях государственных испытаний.

Ранее в России рассказали о создании вездехода «Сарацин», предназначенного для мобильных групп в зоне СВО.