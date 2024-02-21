ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, в районе населенного пункта Маяки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские войска также нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой народной республики.

Сообщается, что ВСУ потеряли более 425 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, противник лишился двух танков, четырех боевых машин пехоты, 20 автомобилей и гаубицы Д-30.

До этого российские артиллеристы Воздушно-десантный войск (ВДВ) уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра. Огонь корректировали с помощью беспилотника, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию, заключили в Минобороны.

Незадолго до того сообщалось, что ВС России уничтожили склады украинской армии с авиационными средствами поражения. Был поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР.

Одним из наиболее крупных успехов российской армии стало взятие Авдеевки 17 февраля. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее министр обороны Шойгу рассказал президенту Путину о потерях при взятии Авдеевки.