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Украинские военные при выходе из Авдеевки минировали тела сослуживцев

Советник Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска, покидая Авдеевку, заминировали тела сослуживцев. Об этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил в интервью ТАСС.

«Наши штурмовые подразделения несколько часов назад обнаружили сразу несколько частных домов, в которых были найдены тела украинских солдат. При их осмотре оказалось, что они заминированы», — сказал Кимаковский, добавив, что мероприятия по осмотру и зачистке города продолжаются.

О заминированных телах бойцов ВСУ рассказали и военнослужащие одного из российских штурмовых подразделений. Они отметили, что, судя по характеру минирования, процедура проводилась в спешке.

Накануне председатель парламента ДНР Артем Жога заявил, что кое-где в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако сопротивления они оказать не в состоянии.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным узлом обороны ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, когда начнут восстанавливать Авдеевку.

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