Украинское военное командование больше не в состоянии управлять армией страны. Киев оказался в такой ситуации после потери контроля над донецким городом Авдеевкой, заявил подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис в ходе интервью для канала News Nation.

По словам эксперта, незадолго до сдачи населенного пункта на его окраинах все еще находились подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они получили приказ продолжить оборону города, но вместо этого украинские бойцы оставили Авдеевку.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что по этой причине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вынужден официально объявить о выводе военнослужащих страны из населенного пункта. При этом подполковник Вооруженных сил США в отставке спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации на поле боя для украинских войск. Дэвис не исключил, что на следующем этапе боевых действий Киеву будет еще сложнее.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение сдать Авдеевку. Как он сказал, сейчас украинским солдатам необходимо отойти на более выгодные позиции.

Ранее Киев предупредили о последствиях потери Авдеевки.