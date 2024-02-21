В Авдеевке нашли позиции, с которых ВСУ обстреливали Ясиноватую

Бойцы отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России при зачистке жилых кварталов Авдеевки нашли позиции миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которого военные обстреливали соседний город-спутник Донецка — Ясиноватую. Об этом пишет РИА Новости.

Спецназовец показал видео, где запечатлено, что минометная позиция была оборудована на территории жилого дома. Рядом нашли боеприпасы.

До этого отряд во время зачистки города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины и гранаты производства США. Один из представителей «Викинга» сообщил, что российские бойцы нашли, например, мины направленного действия, с таких в свое время была сделана советская МОН-50.

Спецназовец признал, что пока сложно понять, где именно сделали найденные боеприпасы. Он предположил, что либо по контракту в странах НАТО, либо — непосредственно в США.

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