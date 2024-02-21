Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ВС РФ рассказали об обманном маневре при взятии Авдеевки

ТАСС: боец РФ рассказал о совершении обманного маневра во время взятия Авдеевки

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские подразделения смогли закрепиться на одной из улиц во время взятия Авдеевки благодаря действиям двух групп военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военнослужащего с позывным «Тор».

По словам военного, одна из групп прошла более 3 км по газовой трубе в тыл противника, а другая отвлекла внимание на себя, совершив обманный маневр.

«Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар. Ехать с двумя танками и с «бэхой» (боевой машиной пехоты. — «Газета.Ru»), прорываться через «Царскую охоту» — нас там атаковала артиллерия, они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу выйти и закрепиться там», — поделился Тор.

Он добавил, что в результате маневра украинских военных удалось отвлечь.

До этого начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами