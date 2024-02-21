В ВС РФ рассказали об обманном маневре при взятии Авдеевки

Российские подразделения смогли закрепиться на одной из улиц во время взятия Авдеевки благодаря действиям двух групп военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военнослужащего с позывным «Тор».

По словам военного, одна из групп прошла более 3 км по газовой трубе в тыл противника, а другая отвлекла внимание на себя, совершив обманный маневр.

«Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар. Ехать с двумя танками и с «бэхой» (боевой машиной пехоты. — «Газета.Ru»), прорываться через «Царскую охоту» — нас там атаковала артиллерия, они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу выйти и закрепиться там», — поделился Тор.

Он добавил, что в результате маневра украинских военных удалось отвлечь.

До этого начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.