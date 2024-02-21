В Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские войска освободили Авдеевку быстро, но после длительного периода подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — пояснил Герасимов.

До этого председатель парламента республики Артем Жога заявлял, что Вооруженные силы РФ зачистили Авдеевку в Донецкой народной республике.

По его словам, российские военные уже готовятся к продолжению наступательных действий.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

Также российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.