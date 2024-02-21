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Спецназ РФ нашел в Авдеевке американские гранаты и мины

РИА Новости: ВСУ при бегстве оставили в Авдеевке американские гранаты и мины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский отряд специального назначения «Викинг» во время зачистки города Авдеевка обнаружил в нескольких частных домах брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины и гранаты производства США. Об этом рассказал РИА Новости российский спецназовец.

Он сообщил, что российские бойцы нашли, например, мины направленного действия, с таких в свое время была сделана советская МОН-50. По его словам, в мешке вместе с миной шло все необходимое для ее использования. Спецназовец заключил, что это признак того, что боеприпасы попали в Авдеевку в официальной партии поставок со складов НАТО.

Также боец показал журналисту мину M18A1 Claymore направленного действия. Она тоже шла в полном комплекте. Помимо этого подразделение «Викинг» нашло боеприпасы для американских автоматических гранатометов.

Спецназовец признал, что пока сложно понять, где именно сделали найденные боеприпасы. Он предположил, что либо по контракту в странах НАТО, либо — непосредственно в США.

По его словам, трофейные американские гранаты российские бойцы будут использовать для сбросов с беспилотников или для зачистки помещений.

Ранее Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила об отсутствии укреплений в Авдеевке и в других городах.

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