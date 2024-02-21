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ВСУ тестируют британские беспилотники с искусственным интеллектом

Украина тестирует переданные Британией беспилотники с искусственным интеллектом

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Reuters

Заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестовые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом, переданных Великобританией. Его слова передает украинское издание «Общественное».

«Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — сказал он.

По словам Сухаревского, сложность заключается в том, чтобы отличить реальное изображение от того, которое было создано искусственным интеллектом.

На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что Великобритания и США работают над поставкой Украине «тысяч» беспилотников с внедренными системами искусственного интеллекта.

Также стало известно, что министерство обороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии.

Ранее сообщалось, что в Турции разработано лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта.

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