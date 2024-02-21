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Украинские летчики в период с мая по август 2024 года завершат обучение управлению F-16

CNN: украинские летчики с мая по август завершат обучение управлению F-16

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Lewis Joly/AP

Американские военные в этом году на территории США обучат 12 украинских летчиков управлению истребителями F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам пресс-секретаря Национальной гвардии штата Аризона капитана Эрина Ханнигана, украинские летчики в период с мая по август завершат свое обучение.

Украинские пилоты разделены на три учебные группы, по четыре человека каждая. Первая группа начала обучение пилотированию в октябре прошлого года, вторая — в январе. Третья группа в настоящее время изучает английский язык.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не сможет содержать и обслуживать много западных самолетов разного типа.

17 февраля американское издание Foreign Policy писало, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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