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Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Херсонской области Сальдо опубликовал видео с флагом России в Крынках

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором российские военнослужащие устанавливают флаг России в селе Крынки, откуда были выведены украинские военные. Сальдо выразил благодарность морским пехотинцам гвардейской 810-й бригады и десантникам за освобождение населенного пункта.

«Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность», — написал глава региона. В своем сообщении он также упомянул, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении операции по очистке территории в Крынках, где ранее размещались украинские военные.

Путин отметил, что украинские силы пытались продвинуться к западному побережью Крыма через Крынки, где они оказались в окружении и были вынуждены сражаться под огнем артиллерии и других видов оружия.

До этого издание The New York Times написало, что во время отступления украинских вооруженных сил из Авдеевки от 850 до 1000 украинских военнослужащих могли пропасть без вести или попасть в плен.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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Операция на Украине
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