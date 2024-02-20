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Университет спецназа в Чечне получил имя Путина

Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе получит имя Путина

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе получит имя президента России Владимира Путина.

Руководитель республики рассказал, что решение назвать Российский университет спецназа именем Путина было принято еще в момент основания учебного заведения. Однако, по его словам, для этого РУС должен был оправдать цель своего создания.

Глава Чечни добавил, что за последние два года университет спецназа стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки для бойцов со всей страны.

«Я официально заявляю, что... Российский университет спецназа будет носить имя... Владимира Путина», — подчеркнул Кадыров.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Чечню. Медведев во время своего визита посетил Российский университет спецназа и провел встречу с командирами. Также проведено совещание с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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