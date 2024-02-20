Приемный сын главкома ВСУ поздравил Россию со взятием Авдеевки

Приемный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян со взятием Авдеевки. Об этом сообщают «Известия».

«Слава России», — так мужчина, которого представляют как родственника Сырского, отреагировал на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

По информации газеты, Иван пришел в российское генконсульство в Австралии в футболке с символом Z и в папахе. «Известия» отмечают, что в данный момент мужчина проживает в Австралии и в дальнейшем планирует получать гражданство Российской Федерации.

До этого проживающий в России отец нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав рассказал, что почувствовал по поводу назначения сына.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении украинский лидер заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда.

Ранее генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией.