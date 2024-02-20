Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Приемный сын главкома ВСУ поздравил Россию со взятием Авдеевки

Приемный сын нового главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Приемный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян со взятием Авдеевки. Об этом сообщают «Известия».

«Слава России», — так мужчина, которого представляют как родственника Сырского, отреагировал на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

По информации газеты, Иван пришел в российское генконсульство в Австралии в футболке с символом Z и в папахе. «Известия» отмечают, что в данный момент мужчина проживает в Австралии и в дальнейшем планирует получать гражданство Российской Федерации.

До этого проживающий в России отец нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав рассказал, что почувствовал по поводу назначения сына.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении украинский лидер заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда.

Ранее генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами