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Польша начала процесс перестройки своих вооруженных сил на белорусском направлении

КГБ Белоруссии: Польша проводит реорганизацию войск на белорусском направлении

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Global Look Press

Польша начала серьезную перестройку своей армии у белорусской границы. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы нацбеза, сообщает БелТА.

«Вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО», – пояснил Тертель.

По его словам, фиксируется высокий уровень всех видов разведки, направленных против республики. Кроме того, можно наблюдать увеличение производства вооружения, техники и боеприпасов в ведущих странах Запада, отметил руководитель КГБ.

В Польше и странах Прибалтики, по данным главы комитета, активно происходит ремонт дорог и аэродромов для вероятной переброски воинскх подразделений из Германии и других стран НАТО в приграничные районы Польши, Литвы и Латвии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стратегия западных стран заключается в нанесении глобального поражения Белоруссии и России.

Ранее в Минске заявили, что Запад участвует в терактах на территории России.

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