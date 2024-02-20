В Нижегородской области разыскивают сбежавшего контрактника

В Нижегородской области сбежал из части 21-летний контрактник. О его поисках рассказал предприниматель Алексей Зоров в публикации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Предлагаю прийти добровольно в часть или найти меня в течение 3 дней. Дизбата тогда не будет, и УК РФ», — заявил он.

К публикации приложен скриншот сообщения начальника части на Бору, в которой служил сбежавший. Говорится, что юношу зовут Александр Филимонов, его рост составляет 170 см. После бегства его видели в поселке Ситники в Нижнем Новгороде. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

До этого красноярский депутат высказался о контрактниках и убыл в зону СВО на неопределенный срок.

Мужчина заявил, что в специальной военной операции принимают участие бездомные и заключенные, что вызвало негативную реакцию. Перед этим Дюков предложил Диане Арбениной спеть в Донбассе, чтобы ее концерты разрешили.

Ранее в Госдуме объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников.