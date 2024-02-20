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Госдума одобрила запрет на увольнение вдов участников спецоперации

ГД приняла в I чтении законопроект о запрете увольнять год вдов участников СВО

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Depositphotos

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вдов участников СВО нельзя увольнять в течение года после кончины супруга. Об этом пишет ТАСС.

Документ внесли в Госдуму депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов еще в сентябре 2023 года. Как отметил в разговоре с журналистами Антропенко, мера должна помочь семьям справиться с утратой и дать возможность нормализовать жизнь после потери члена семьи.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увольнять вдов можно будет только в случае, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

Сейчас по инициативе работодателя не разрешают расторгать трудовой договор только с женщинами с ребенком до трех лет, а также матерями-одиночками, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет или детей в возрасте до 14 лет.

До этого в ЛДПР предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО. Речь идет о предоставлении таким гражданам государственных или муниципальных земельных участков, которые находятся в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока страны.

Ранее в СФ подготовили законопроект об ответственности за саботаж в военное время.

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