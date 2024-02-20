В ЕС подтвердили военный характер миссии в Красном море

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что военно-морская миссия ЕС в Красном море Aspides будет способна уничтожать нацеленные на коммерческие суда снаряды хуситов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Операция Aspides, которая формально была запущена вчера министрами иностранных дел, является оборонной морской операцией», — заявил он.

По словам Стано, задача миссии — защита судов в Красном море и частично в Персидском заливе.

«Так как, у нее оборонная задача по защите судов, поэтому, конечно, частью этой оборонной задачи является перехват и уничтожение всего, что нацелено на эти коммерческие суда», – отметил чиновник.

Накануне стало известно, что совет министров иностранных дел Евросоюза одобрил создание военной морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что командованием миссии займется Рим. Он добавил, что Италия стоит «на передовой линии защиты интересов торговых судов и свободного судоходства в Красном море».

Ранее Боррель заявлял, что военно-морская миссия стран ЕС будет оборонительной.