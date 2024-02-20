В Минобороны РФ назвали число перехваченных за сутки беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские военные перехватили 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты были перехвачены в районах Мирного в Запорожской области, Лозового, Ключевого в Донецкой народной республике, Подгорного, Новоегоровки и Кременной в Луганской народной республике.

До этого военный эксперт Алексей Леонков говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов.

По его словам, речь в первую очередь идет о БПЛА целеуказания, которые также используются в качестве дронов-камикадзе. В современных реалиях в зоне боестолкновения целесообразнее охотиться не за каждым дроном, которых может быть очень много, а за пунктами управления БПЛА.

Леонков добавил, что по сравнению с классической артиллерией эффективность применения дронов невысока — около 40%.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».