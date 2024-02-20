ВС РФ уничтожили до 190 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные группировки войск «Восток» поразили скопления живой силы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны России.

Также, по данным ведомства, российские военные отбили контратаку группы штурмовиков 58-й механизированной бригады украинской армии близ населенного пункта Шевченко Запорожской области.

При этом потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомашины, отметили в министерстве.

«Поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», – говорится в сообщении.

20 февраля в российском оборонном ведомстве озвучили потери ВСУ на Донецком направлении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях украинских военных под Авдеевкой.