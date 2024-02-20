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В Минобороны РФ рассказали о потерях украинских военных под Авдеевкой за сутки

МО РФ: потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки превысили 425 военных

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Gleb Garanich/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении за сутки превысили 425 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций в этом направлении, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

Также в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) отразили четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

В итоге противник потерял до 425 военнослужащих. Помимо живой силы украинская армия потеряла танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

17 февраля глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее эксперт назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки.

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