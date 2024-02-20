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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога днем 20 февраля

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Shutterstock

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины днем 20 февраля. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны.

Первые звуки сирены издались в 12:44 по местному времени (13:44 мск).

Воздушная тревога также была объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Утром 20 февраля воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Кроме того, в ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Харьковской области произошли взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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